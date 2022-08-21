Джошуа не сдержал эмоций после поражения от Усика и устроил истерику (видео)

Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа не смог совладать со своими эмоциями после поражения от украинца Александра Усика, устроив истерику и выкинув пояса за пределы ринга, передает NUR.KZ.

После оглашения судейского вердикта Джошуа повел себя некорректно. Сначала он выбросил за пределы ринга чемпионские пояса.

Затем сам ушел в сторону раздевалок. Однако в скором времени принял решение вернуться на ринг. Энтони спросил у Усика о том, как тому удалось победить. Наконец, он завладел микрофоном и выдал продолжительную речь, в которой извинился за неспортивное поведение и призвал отдать должное украинцу.

"Усик - адский боец. Хочу, чтобы вы ему поаплодировали. То, что сейчас было - это эмоции. Если бы вы знали всю мою историю, то понимали бы мотивы",- озвучил в монологе Джошуа.

Напомним, Усик победил Джошуа раздельным решением судей, тем самым защитив титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984121-dzhoshua-ne-sderzhal-emotsiy-posle-porazheniya-ot-usika-i-ustroil-isteriku-video/