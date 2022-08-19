Усик и Джошуа прошли финальное взвешивание перед супербоем за три титула

Александр Усик и Энтони Джошуа. Фото: Francois Nel/Getty Images

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялось взвешивание перед поединком чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, передает NUR.KZ.

По итогам взвешивания Джошуа оказался тяжелее Усика. Вес британского боксера составил 110,9 килограмма. Украинец показал на весах 100,5 килограмма.

Поединок намечен на 20 августа. В андеркарте большого вечера бокса также пройдут еще семь боев.

Напомним, Усик и Джошуа сойдутся в ринге во второй раз. Впервые они провели встречу в сентябре 2021 года. Бой продлился все 12 раундов, в течение которых доминировал украинский боксер.

Он же в итоге и стал победителем. Судьи вынесли в пользу него единогласное решение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984032-usik-i-dzhoshua-proshli-finalnoe-vzveshivanie-pered-superboem-za-tri-titula/