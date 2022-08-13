Геннадий Головкин: Поведение Канело на пресс-конференциях показывает, насколько он не уверен в себе

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал поведение мексиканского спортсмена Сауля Альвареса перед третьим поединком, сообщает Sports.kz.

"Допустим, то, что он сказал, правда, что я говорю что-то не на камеру, но каждый раз, когда я что-то говорю, это происходит на камеру. Когда кто-то не может видеть реальность, это его проблема, это многое о нем говорит. Его поведение на пресс-конференциях показывает, насколько он не уверен в себе. Как будто он до сих пор живет в иллюзиях по поводу ситуации", — заявил казахстанский боксер.

Напомним, что третий бой Головкина и Сауля Альвареса состоится 17 сентября в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983054-gennadiy-golovkin-povedenie-kanelo-na-press-konferentsiyah-pokazyvaet-naskolko-on-ne-uveren-v-sebe/