Головкин показал подготовку к третьему бою с Канело

Геннадий Головкин. Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин опубликовал видео с подготовки к третьему бою с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

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40-летний казахстанский боксер выложил видео с тренировочного лагеря, где сравнил предстоящий третий бой против Канело с восхождением на Эверест.

"Давайте поговорим о восхождении на Эверест. Каждый раз, ты понимаешь, что это самый лучший и высокий пик. В третий раз поднимаешься на этот пик. Ты осознаешь, что это тяжело, что это очень непросто, что это - постоянная борьба. Каждая секунда, каждый раунд - это страшная борьба. Но ты пытаешься дойти до пика, твоя задача сделать это", - заявил Головкин.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983032-golovkin-pokazal-podgotovku-k-tretemu-boyu-s-kanelo/