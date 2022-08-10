"Нас ждет захватывающий бой": Шон Портер высказался о трилогии Канело - Головкин

Шон Портер. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер дал прогноз на третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Fight Hub TV.

По словам 34-летнего американского боксера, в третьем бою у Головкина есть только один способ победить Канело - это нокаутировать его.

"Головкин отдохнул, он свежий. По крайней мере, я так думаю.

Навряд ли поражение от Бивола надломило Канело. Он выйдет против Головкина, чтобы показать, кто он есть на самом деле. Это будет захватывающая трилогия. Не знаю, в какую сторону пойдет поединок.

Давайте будем честными. Головкин уже не может двигаться так, как раньше. Я говорю про GGG десятилетней давности, когда он много двигался и боксировал. Сейчас он не сможет перебоксировать Канело.

В трилогии Головкину надо будет действовать умно и контролировать каждую свою атаку. Приведет ли это к победе нокаутом? Возможно", - заявил Шон Портер.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982617-nas-zhdet-zahvatyvayuschiy-boy-shon-porter-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/