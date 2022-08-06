Боксер Серик Мусадилов узнал дату возвращения на ринг

Серик Мусадилов. Фото: instagram.com/serikmussadilov/

Выступающий в первом тяжелом весе непобежденный казахстанский боксер-профессионал Серик Мусадилов вернется на ринг 24 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

По информации источника, 28-летний казахстанский боксер следующий бой проведет 24 сентября в Майами (штат Флорида, США).

Поединок пройдет в рамках первого тяжелого веса (до 91 кг) и будет рассчитан на восемь раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что Серик Мусадилов на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 12 побед, из них десять он завершил досрочно.

Свой предыдущий бой "Панда" (прозвище Мусадилова) провел 25 июня в Дулуте (штат Миннесота, США), победив нокаутом в пятом раунде филиппинского боксера Хосе Антонио Абреу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982077-bokser-serik-musadilov-uznal-datu-vozvrascheniya-na-ring/