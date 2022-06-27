Боксер Серик Мусадилов одержал 12-ю победу на профи-ринге (видео)

Серик Мусадилов. Фото: instagram.com/serikmussadilov/

Непобежденный казахстанский тяжеловес Серик Мусадилов провел поединок с доминиканцем Хосе Антонио Абреу на вечере бокса в Дулуте (штат Джорджия, США), передает NUR.KZ.

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Запланированный на восемь раундов поединок завершился досрочной победой Мусадилова. Серик нокаутировал своего оппонента.

Тем самым 27-летний казахстанский боксер продлил свою победную серию до 12 боев. Интересно, что десять из них он завершил досрочно.

Тогда как для Хосе Антонио Абреу это поражение стало 12-м в карьере при 14 победах.

"Спасибо тем, кто всегда поддерживает и переживает за меня. Вместе мы сила! Алга, Казахстан!", - прокомментировал свою победу Мусадилов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975867-bokser-serik-musadilov-oderzhal-12-yu-pobedu-na-profi-ringe-video/