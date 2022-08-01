"Будет хороший поединок": Дэвид Бенавидес высказался о трилогии Канело - Головкин

Дэвид Бенавидес. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе боксер Дэвид Бенавидес заявил, что в третьем бою с Саулем Альваресом казахстанец Геннадий Головкин покажет себя с наилучшей стороны, передает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

25-летний американский боксер считает, что третий поединок между ними получится конкурентным.

"Головкин - сильный боксер. Правда последний его бой мне не понравился, потому что он выступил слабо. Но если подумать, то он прилетел в Японию за неделю до поединка. А это разные часовые пояса и другая высота. Возможно, поэтому он выглядел не очень, но он по-прежнему хорош.

Многие люди считают, что Головкин постарел, но я так не думаю. В третьем бою с Канело он покажет себя во всей красе. Это будет хороший поединок. Мне понравились обе их встречи, поэтому обязательно посмотрю третий", - заявил Бенавидес.

Напомним, что трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981228-budet-horoshiy-poedinok-devid-benavides-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/