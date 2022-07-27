Али Ахмедов проведет бой с Габриэлем Росадо 17 сентября

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Выступающий во втором среднем весе казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов выступит на вечере бокса "Сауль Альварес - Геннадий Головкин III", передает NUR.KZ.

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27-летний казахстанский боксер проведет бой против опытного американца Габриэля Росадо.

Данный поединок состоится в рамках вечера бокса "Сауль Альварес - Геннадий Головкин III", который запланирован на 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Отметим, что изначально Ахмедов должен был выступить на вечере бокса 30 июля в Лос-Анджелесе, но в итоге он подерется осенью.

На профи-ринге Али одержал 18 побед (из них 14 нокаутом) при одном поражений. Тогда как на счету Росадо 26 побед (15 нокаутом), 15 поражений и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980435-ali-ahmedov-provedet-boy-s-gabrielem-rosado-17-sentyabrya/