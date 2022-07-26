Канело сменил двух тренеров перед боем с Головкиным

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Известный мексиканский боксер Сауль Альварес сменил тренера по физической подготовке перед третьим боем с Геннадием Головкиным, сообщает Mundo Deportivo.

После поражения от россиянина Дмитрия Бивола в команде мексиканца произошли серьезные изменения. Мунир Сомойя больше не является тренером Альвареса по физической подготовке. Заканчивает сотрудничество с Канело и Замир Лозано, который является очень близким сотрудником Эдди Рейносо.

Напомним, что в своем последнем бою Головкин нокаутировал японского спортсмена Риоту Мурату, а Альварес проиграл российскому спортсмену Дмитрию Биволу.

Третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980176-kanelo-smenil-dvuh-trenerov-pered-boem-s-golovkinym/