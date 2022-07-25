Верджил Ортис: В третьем бою Канело победит Головкина

Верджил Ортис. Фото: Kevin Estrada/Getty Images

Перспективный американский боксер полусреднего веса Верджил Ортис поделился мнением относительно третьего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на ESNEWS.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

По словам 24-летнего боксера, в трилогии мало что поменяется, и Канело одержит победу над Головкиным.

"Я думаю, что Канело победит Головкина. Они дрались дважды. Я считаю, что в первом поединке была ничья, я об этом писал в Twitter перед оглашением результата.

Во втором бою победил Альварес. Я не думаю, что в третьем поединке что-то изменится. Мое мнение - Сауль выиграет", - заявил Верджил Ортис.

Напомним, что третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980116-verdzhil-ortis-v-tretem-boyu-kanelo-pobedit-golovkina/