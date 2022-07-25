Боксер Нурсултан Аманжолов выступит 31 июля в Дубае

Нурсултан Аманжолов. Фото: instagram.com/nursultan_night_train_amanzhol

29-летний казахстанский боксер-тяжеловес Нурсултан Аманжолов (4-0, 4КО) свой следующий бой проведет 31 июля в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

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Его соперником станет дебютант из Замбии Шапи Мушота. Поединок пройдет в рамках супертяжелого веса.

Отметим, что Нурсултан не выходил на ринг с февраля текущего года, когда в Алматы техническим нокаутом победил украинца Семена Пахомова.

Всего в активе Аманжолова четыре победы профессиональном ринге, из них три он завершил досрочно.

Напомним, что 29-летний казахстанский боксер является одним из спарринг-партнеров чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе украинца Александра Усика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980114-bokser-nursultan-amanzholov-vystupit-31-iyulya-v-dubae/