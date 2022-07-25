Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали за шесть миллионов долларов

Мохаммед Али. Фото: Focus on Sport/Getty Images

Чемпионский пояс легендарного боксера Мохаммеда Али был продан на аукционе за шесть миллионов долларов, сообщает France Press.

Главным лотом стал чемпионский пояс, который Али завоевал в 1974 году, нокаутировав Джорджа Формана. Он ушел с молотка за 6,18 млн долларов. Победителем торгов стал владелец NFL "Индианаполис" Джим Исрэй.

Сообщается, что на аукционе также были проданы другие вещи Али, в том числе мантия, в которой он вышел на "Бой века" против Джо Фрейзера.

Напомним, что Мохаммед Али является олимпийским чемпионом, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Легендарный боксер после завершения спортивной карьеры занимался общественной и благотворительной деятельностью. Умер в 2016 году.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980081-chempionskiy-poyas-mohammeda-ali-prodali-za-shest-millionov-dollarov/