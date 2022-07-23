Боксер Ержан Залилов проиграл Армену Атаеву в Екатеринбурге

Ержан Залилов - Армен Атаев. Фото: instagram.com/rccboxing/

29-летний казахстанский боксер-профессионал Ержан Залилов потерпел поражение от россиянина Армена Атаева на вечере бокса в Екатеринбурге (Россия), передает NUR.KZ.

Запланированный на восемь раундов поединок в полулегком весе продлился всю дистанцию. В результате победу решением судей одержал российский боксер Армен Атаев.

К слову, бой получился довольно конкурентным. По ходу встречи Ержан получил рассечение.

Таким образом, Залилов потерпел третье поражение (все решением судей) на профессиональном ринге при 13 победах.

Тогда как Армен Атаев одержал седьмую победу при четырех поражениях.

"Ержан меня не впечатлил, хотя он парень крепкий и устойчивый. Но я шел первым номером, работал агрессором ― всегда так делаю, это моя тактика. Мы с тренером готовились давить, давить, давить. Очень приятно побеждать таких соперников, как Залилов.

Сейчас месяц отдохну, потом дальше продолжу боксировать в RCC. Кровь на шортах не моя ― у Ержана сечка небольшая. А я чувствую себя хорошо, у меня сегодня день рождения", - приводит слова Атаева пресс-служба RCC Boxing Promotions.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1979911-bokser-erzhan-zalilov-proigral-armenu-ataevu-v-ekaterinburge/