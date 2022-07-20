Артем Резников: Альварес – явный фаворит в бою против Головкина

Геннадий Головкин мен Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Известный боец ММА Артем Резников прокомментировал третий бой мексиканского боксера Сауля Альвареса и казахстанского спортсмена Геннадия Головкина, сообщает MMA.metarating.

"Альварес – явный фаворит, но мы верим в Гену. Надеемся. Будет очень круто, если Головкин выиграет, потому что его все списали. Мне кажется, что его списали во всем мире. Поэтому его победа будет фильмом "Рокки" или встречей Мухаммеда Али с Джорджем Форманом. Если он выиграет и завершит карьеру, это будет история. Надеюсь, что у него это получится. Головкин дышит хорошо. Мне понравилось, что в последнем поединке он наращивал темп. Для его возраста это очень круто", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что третий бой Головкина и Канело пройдет 17 сентября в США.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1979360-artem-reznikov-alvares-yavnyy-favorit-v-boyu-protiv-golovkina/