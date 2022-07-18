Ержан Залилов вернется на ринг 23 июля в Екатеринбурге

Ержан Залилов. Фото: instagram.com/zalilov777/

29-летний казахстанский боксер-профессионал Ержан Залилов следующий поединок проведет 23 июля в Екатеринбурге (Россия), передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Его соперником станет местный боксер Армен Атаев. Бой пройдет в рамках полулегкого веса (до 57 кг) и будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, что свой предыдущий поединок Залилов провел в декабре прошлого года в Нур-Султане, когда нокаутировал во втором раунде соотечественника Искандера Харсана.

Всего в активе Ержана 13 побед (из них 7 нокаутом) на профессиональном ринге при трех поражениях. Еще два боя он завершил вничью.

Тогда как на счету россиянина Армена Атаева шесть побед, четыре поражения и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1979021-erzhan-zalilov-vernetsya-na-ring-23-iyulya-v-ekaterinburge/