"Поставил бы на андердога": Райан Гарсия высказался о трилогии Канело - Головкин

Райан Гарсия. Фото: Tom Hogan/Golden Boy Promotions via Getty Images

Известный мексиканский боксер-легковес Райан Гарсия дал прогноз на третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN Boxing.

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23-летний боксер считает, что Геннадий Головкин вполне способен победить в трилогии.

"Я уже говорил, что Головкин может победить в этом бою, но для этого ему придется выдать выступление всей его жизни. Здесь можно будет заработать денег, поставив на андердога. Я бы поставил на Головкина от пяти до десяти тысяч долларов", - заявил Райан Гарсия.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1978879-postavil-by-na-anderdoga-rayan-garsiya-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/