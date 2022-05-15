Чарло нокаутировал Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе

Брайан Кастаньо - Джермелл Чарло. Фото: twitter.com/premierboxing

В Лос-Анджелесе прошел повторный объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF американцем Джермеллом Чарло и обладателем титула WBO аргентинцем Брайаном Кастаньо, передает NUR.KZ.

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Напомним, что в первом бою между боксерами была зафиксирована ничья.

Повторный поединок не продлился всю дистанцию. В десятом раунде Чарло дважды отправил Кастаньо на настил ринга, после чего рефери был вынужден остановить бой.

Как итог - американский боксер победил техническим нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Для Чарло эта победа стала 35-й на профессиональном ринге, из них 19 он завершил досрочно. Тогда как Брайан Кастаньо потерпел первое поражение в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969332-charlo-nokautiroval-kastanyo-i-stal-absolyutnym-chempionom-mira-v-pervom-srednem-vese/