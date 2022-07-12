Геннадий Головкин: Не знаю, как объяснить, почему у нас с Канело возникла вражда

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный казахстанский спортсмен Геннадий Головкин прокомментировал поведение Сауля Альвареса перед третьим боем, сообщает Boxing Scene.

"Не знаю, как объяснить, почему у нас возникла вражда. Возможно, это побочные эффекты от определенных веществ в его организме. Но я отношусь к этому как к спортивному событию, ничего личного. Но слова, которые он выбирает, необъяснимы и непонятны.

Перед боем с Риота Муратой я не верил, что третий бой с Канело будет важным для моего наследия, и я все еще думаю, что он ни в коем случае негативно на него не повлияет. Это будет великолепное дополнение к моим достижениям, если я получу то, что заслуживаю.

Но я верю, что ничего не потеряю. Это не запятнает мое наследие, даже если мне не удастся победить в трилогии. Я все равно буду счастлив", – заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что третий бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина пройдет 14 сентября в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1978117-gennadiy-golovkin-ne-znayu-kak-obyasnit-pochemu-u-nas-s-kanelo-voznikla-vrazhda/