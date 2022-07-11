Майки Гарсия: Я фанат Головкина, но в трилогии он проиграет Канело

Майки Гарсия. Фото: Joe Scarnici/Getty Images

Бывший чемпион мира американский боксер Майки Гарсия поделился мнением относительно третьего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкин, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing Social.

По словам 34-летнего боксера, в третьем бою Канело одержит досрочную победу над Головкиным.

"Я думаю, что Канело победит. На этот раз досрочно. Мне нравится Головкин, я его фанат, но на данном этапе карьеры мне кажется, что Канело одержит досрочную победу", - заявил Гарсия.

Напомним, что трилогия Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее боксеры дважды дрались между собой: если в первом бою была зафиксирована ничья, то во втором победу одержал Канело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977915-mayki-garsiya-ya-fanat-golovkina-no-v-trilogii-on-proigraet-kanelo/