Сауль Альварес: Моя цель — оправить Головкина на пенсию

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес назвал свою главную цель на третий бой против казахстанского спортсмена Геннадия Головкина, сообщает Little Giant Boxing.

"Моя цель — оправить Головкина на пенсию. Я проведу отличный тренировочный лагерь, чтобы ее достичь.

Это жизнь: иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. Когда ты преследуешь величие, на твоем пути будут заминки и преграды. Их может быть одна, три или десять, но это не значит, что ты не добьешь своей цели. Мы все еще идем по этому пути.

После боя с Дмитрием Биволом я понял, что надо двигаться дальше. Произошло то, чего не должно было произойти, но что есть, то есть.

Мне необходимо двигаться вперед с той же дисциплиной и не повторять ошибок, которые мы сделали", – заявил мексиканский спортсмен.

Напомним, что третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977890-saul-alvares-moya-tsel-opravit-golovkina-na-pensiyu/