Геннадий Головкин: Люди обращают на Канело слишком много внимания

Геннадий Головкин мен Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал выступления мексиканского спортсмена Сауля Альвареса, сообщает Independent.

"Он меня не волнует, я не думаю о нем. Не имеет значения, где он и что делает. Я уверен, что люди обращают на Канело слишком много внимания и чересчур его хвалят.

Только посмотрите на его статистику — у него больше поражений, чем у меня. В этом плане болельщикам необходимо спуститься с небес на землю и взять его с собой.

Как вы заметили, две пресс-конференции в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе были совершенно разными. Я могу сказать, что у них нет никакого плана на бой. Есть только скрытая агрессия, и я не верю, что у них есть четкое понимание того, что они делают", – заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977390-gennadiy-golovkin-lyudi-obraschayut-na-kanelo-slishkom-mnogo-vnimaniya/