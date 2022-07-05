Сауль Альварес: Хочу досрочно закончить бой с Головкиным

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал о своих планах на третий бой с казахстанским спортсменом Геннадием Головкиным, сообщает Чемпионат.

"Моя цель — закончить этот бой до завершения 12 раундов. Я на 100% сосредоточен на этом поединке", — заявил Альварес.

Напомним, осенью 2022 года Сауль Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх поясов в поединке с Геннадием Головкиным. Бой между бойцами станет завершением трилогии, начавшейся в 2017 году.

Отметим, что в своем последнем бою Сауль Альварес проиграл российскому спортсмену Дмитрию Биволу, а Геннадий Головкин в своем последнем поединке нокаутировал японского боксера Риоту Мурату.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977084-saul-alvares-hochu-dosrochno-zakonchit-boy-s-golovkinym/