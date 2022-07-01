Геннадий Головкин ответил на слова Канело о нокауте

Геннадий Головкин. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Чемпион мира по версии IBF и WBA казахстанец Геннадий Головкин отреагировал на обещание мексиканца Сауля Альвареса нокаутировать его в трилогии, передает BadLeftHook.com.

40-летний казахстанский спортсмен считает, что Альваресу надо вести себя скромнее.

"У нас у обоих есть план на бой. Сейчас никто не может сказать, как сложится поединок. В данный момент было бы неправильно делать прогнозы. На его месте, я бы не стал открыто говорить о том, что нокаутирую 40-летнего боксера, который поднимается в весе. Я все же был бы скромнее.

Он продолжает говорить, что это "личное" для него. Но послушайте, если это личное, то где ты был все эти четыре года? Наверное, тебе стоило найти меня и договориться о поединке. Я все время был здесь. Сделай бой раньше и реши все на ринге", - заявил Головкин.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976623-gennadiy-golovkin-otvetil-na-slova-kanelo-o-nokaute/