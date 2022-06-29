Геннадий Головкин: Альварес ведет себя агрессивно, чтобы оправдать себя в поражении Биволу

Геннадий Головкин. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Известный казахстанский спортсмен Геннадий Головкин прокомментировал поведение Сауля Альвареса перед третьим поединком, сообщает Чемпионат.

Не могу за него сказать. У него, возможно, есть какая-то причина. Ему нужно как-то себя оправдать, что-то сделать после последнего поражения. Я говорю за себя, для меня это не личное. Для меня это очередной бой.

В каждой ситуации есть плюсы и минусы свои. Хотя в данный момент их тяжело взвесить адекватно, потому что я никогда не боксировал во втором среднем весе. Посмотрим, ринг покажет", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что Ранее Альварес и Головкин уже провели два очных поединка, в первом из которых была зафиксирована ничья, а во втором – решением судей победил мексиканец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976215-gennadiy-golovkin-alvares-vedet-sebya-agressivno-chtoby-opravdat-sebya-v-porazhenii-bivolu/