Тренер Геннадия Головкина прокомментировал третий бой с Канело

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Тренер известного казахстанского спортсмена Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс прокомментировал предстоящий третий бой Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.ru.

"Это будет битва, если они оба пойдут в атаку, это будет одна из самых величайших трилогий, — сказал Бэнкс, который начал работать с Головкиным уже после первых двух поединков против Альвареса. — Я верю, что вы увидите самую лучшую версию Геннадия Головкина. Если бы Головкин не чувствовал себя комфортно во втором среднем весе, он бы не согласился на бой. Я вижу, что оба парня уверены в себе на 100% и покажут все, на что они способны на ринге", - заявил тренер казахстанского боксера.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976211-trener-gennadiya-golovkina-prokommentiroval-tretiy-boy-s-kanelo/