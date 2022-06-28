Головкин и Канело вновь провели дуэль взглядов на матче "Нью-Йорк Янкис"

Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBF Геннадий Головкин и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретились на матче бейсбольной команды "Нью-Йорк Янкис", передает NUR.KZ.

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В рамках промоушена трилогии боксеры посетили матч "Нью-Йорк Янкис", где им было доверено почетное право первого броска.

Также Головкин и Канело вновь провели дуэль взглядов прямо на стадионе.

"Не скучай сильно, увидимся 17 сентября", - прокомментировал церемонию face-to-face Головкин на своей странице в Instagram.

Напомним, что третий бой между казахстанцем Геннадий Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975983-golovkin-i-kanelo-vnov-proveli-duel-vzglyadov-na-matche-nyu-york-yankis/