Эдди Хирн: Третий бой Канело - Головкин не продлится 12 раундов

Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: twitter.com/EddieHearn

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн не верит, что третий бой между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным пройдет всю дистанцию, пишет Fightnews.info.

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Британский промоутер считает, что Головкин и Канело устроят жесткий поединок.

"Я думаю, что это будет жесткий бой. Этот поединок ни за что не продлится 12 раундов, ведь теперь Головкин знает, что это его последняя попытка. Сауль Альварес хочет быть злобным с GGG, и я желаю увидеть это на их грядущей пресс-конференции", - заявил Эдди Хирн в интервью FightHubTV.

Напомним, что третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975626-eddi-hirn-tretiy-boy-kanelo-golovkin-ne-prodlitsya-12-raundov/