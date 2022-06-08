"GGG не становится лучше": Дмитрий Кудряшов высказался о трилогии Канело - Головкин

Канело - Головкин. Фото: Al Bello / Staff / Getty Images

Экс-претендент на титул в первом тяжелом весе российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что третий бой между Канело и Головкиным не будет конкурентным, пишет Fightnews.info.

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По мнению 36-летнего боксера, в трилогии явным фаворитом является мексиканец Сауль Альварес.

"Если первое противостояние между ними было конкурентным, то сейчас, к сожалению, возраст и длительная карьера сказывается на Головкине. Мы видели его крайний бой с японцем Риота Муратой. Геннадий победил нокаутом, но было видно, что он уже не такой острый.

Сейчас весы перевешивают на сторону Канело. Надо признать, что Головкин не становится лучше", - сказал Дмитрий Кудряшов в интервью Youtube-каналу USACHEV TV.

Напомним, что третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября.

Ранее боксеры дважды дрались между собой: в первом бою была зафиксирована ничья, во втором - решением судей победил Канело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1973199-ggg-ne-stanovitsya-luchshe-dmitriy-kudryashov-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/