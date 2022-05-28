"Раньше видел только по телевизору": экс-чемпион UFC встретился с Геннадием Головкиным

Геннадий Головкин и Андрей Орловский. Фото: instagram.com/andreiarlovski/

Бывший чемпион UFC из Беларуси Андрей Орловский на своей странице в Instagram опубликовал совместный снимок с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

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Судя по всему, спортсмены встретились в Лос-Анджелесе (США).

"Только что встретил легенду бокса. Раньше видел его только по телевизору, а тут смог даже сфотографироваться", - подписал пост Орловский.

Напомним, что не так давно был официально анонсирован третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. Трилогия запланирована на 17 сентября.

Боец UFC Андрей Орловский свой последний поединок 30 апреля этого года, победив раздельным решением судей американца Джейка Коллье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971466-ranshe-videl-tolko-po-televizoru-eks-chempion-ufc-vstretilsya-s-gennadiem-golovkinym/