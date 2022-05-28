Боксер Алимханулы улучшил свои позиции в рейтинге The Ring

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы вошел в пятерку сильнейших средневесов по версии The Ring, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В обновленном рейтинге средневесов журнала The Ring Жанибек занимает пятое место.

Лидирует в этом списке чемпион мира по версиям WBA Super и IBF казахстанец Геннадий Головкин. На второй строчке расположился американец Джермалл Чарло (чемпион WBС).

Обладатель титула WBO американец Деметриус Андраде замыкает тройку лучших. Четвертое место занимает мексиканец Хайме Мунгия.

Напомним, что 22 мая в Лас-Вегасе (штата Невада, США) Жанибек Алимханулы нокаутировал британца Дэнни Дигнума и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBO.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971448-bokser-alimhanuly-uluchshil-svoi-pozitsii-v-reytinge-the-ring/