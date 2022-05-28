Дмитрий Бивол: Канело фаворит в бою против Головкина

Дмитрий Бивол. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий бой междк Геннадием Головкиным и Саулеем Альваресом, сообщает YouTube-канал Ушатайка.

"Наверное, фаворит Канело, потому что он побеждал Геннадия. Не важно, как по бою, но решением судей он выиграл. Тут весовая категория для Геннадия. На самом деле много нюансов. Может быть, что и в плюс Геннадию будет, что вот он "раз" – и вес не будет гонять. Может быть, он будет как-то повнимательнее что ли. У Геннадия все равно есть такое, что он пропускает удары. Он их не чувствует в 72 килограмма. Но тут 76, и тут потяжелее удары, и он подумает: "Может стоит меньше пропускать удары?". Может он будет лучше. Я не знаю. Но бой интересный в любом случае", - заявил российский боксер.

Напомним, что третий бой Геннадия Головкина состоится 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971442-dmitriy-bivol-kanelo-favorit-v-boyu-protiv-golovkina/