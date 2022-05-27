Эрисланди Лара о трилогии Канело - Головкин: Это будет хороший бой

Эрисланди Лара. Фото: instagram.com/erislandylaraofficial/

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара прокомментировал третий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

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39-летний кубинский боксер считает, что оба боксера по-прежнему находятся в отличной форме.

"Я думаю, что оба бойца по-прежнему находятся на пике. Канело в расцвете сил, а Головкин всегда держит свое тело в отличной форме. Это будет хороший бой. Но я думаю, что Канело победит раздельным решением судей", - заявил Лара в интервью DAZN.

Напомним, что не так давно было официально объявлено о третьем бое между Канело и Головкиным. Трилогия запланирована на 17 сентября.

Ранее боксеры провели два очных поединка: если в первом была зафиксирована ничья, то во втором решением судей победил Канело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971331-erislandi-lara-o-trilogii-kanelo-golovkin-eto-budet-horoshiy-boy/