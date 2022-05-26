"Не переставал говорить обо мне": Канело рассказал о ненависти к Головкину

Сауль Альварес. Фото: Valery Sharifulin / Contributor / Getty Images

Абсолютным чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался о третьем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

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По словам мексиканского боксера, соперничество с Головкиным дает ему дополнительную мотивацию.

"Бой с Головкиным - это личное. Несмотря на то, что мы провели с ним два поединка, я все еще чувствую ненависть к нему. Он никогда не переставал говорить обо мне. Я же все это время не упоминал его имени.

Тот факт, что он постоянно вспоминает меня, делает наш третий бой еще более личным. Это соперничество дает мне дополнительную мотивацию, заставляет меня усерднее тренироваться. Для меня даже лучше, что есть это напряжение между нами", - заявил Канело в интервью DAZN.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября 2022 года.

Ранее боксеры провели два очных поединка: в первом была зафиксирована ничья, во втором по очкам победил мексиканец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971202-ne-perestaval-govorit-obo-mne-kanelo-rasskazal-o-nenavisti-k-golovkinu/