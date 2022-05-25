Сауль Альварес прокомментировал предстоящий третий бой с Геннадием Головкиным

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал предстоящий третий поединок против казахстанского спортсмена Геннадия Головкина, сообщает Twitter-аккаунт спортсмена.

"Я действительно рад, когда получаю возможность представить вам лучшие бои, и этот не станет исключением.

Пришло время закончить то, что начали, и защитить наши титулы. 17 сентября этого года", – заявил мексиканский спортсмен.

Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится 17 сентября.

Напомним, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин провели два боя. Первый прошел 16 октября 2017 года и завершился ничьей. Второй поединок состоялся в сентябре 2018 года, тогда Сауль Альварес одержал победу благодаря решению большинства голосов судей.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970995-saul-alvares-prokommentiroval-predstoyaschiy-tretiy-boy-s-gennadiem-golovkinym/