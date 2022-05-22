"Это только начало": Алимханулы бросил вызов Чарло и Андраде

Жанибек Алимханулы. Фото: Gettty Images/ Jayne Kamin-Oncea / Stringer

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы после боя с Дэнни Дигнумом бросил вызов чемпионам среднего веса, передает NUR.KZ.

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Напомним, что в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жанибек во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума и завоевал вакантный титул WBO Interim в среднем весе.

После поединка Алимханулы бросил вызов чемпионам среднего веса - американцам Джермаллу Чарло и Деметриусу Андраде.

"Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Хочу сказать, что это был не самый сильный мой удар - самый сильный ждет нас впереди. Это только начало.

С кем бы я хотел провести следующий бой? Чарло или Андраде. Оба владеют чемпионскими поясами в среднем весе. Надеюсь, они примут мой вызов", - заявил казахстанский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970430-eto-tolko-nachalo-alimhanuly-brosil-vyzov-charlo-i-andrade/