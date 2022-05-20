Алуа Балкибекова стала сенсацией ЧМ по боксу

Алуа Балкибекова. Фото: instagram.com/balkibekovaas/

Казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль на прошедшем в Стамбуле (Турция) чемпионате мира-2022 по боксу среди женщин, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Из 12 казахстанок только Балкибекова пробилась в финал и остановилась в шаге от золотой награды в весе до 48 кг. В решающем бою Алуа уступила местной спортсменке Айше Чагирир раздельным решением судей (2:3).

Отметим, что для 25-летней боксерши из Казахстана это второй громкий успех в карьере. Год назад Алуа выиграла чемпионат Азии в Дубае (ОАЭ).

Также Балкибекова становилась победителем и призером чемпионата Казахстана по боксу. Напомним, что Алуа выступает в минимальном дивизионе (до 48 кг).

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970240-alua-balkibekova-stala-sensatsiey-chm-po-boksu/