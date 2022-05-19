Алуа Балкибекова. Фото: kfb.kz/Данияр Майлыбаев

Казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова проиграла в финале чемпионата мира по боксу в Стамбуле (Турция), сообщает NUR.KZ.

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В финале Алуа уступила местной спортсменке Айше Чагирир. Таким образом Алуа стала единственной спортсменкой из Казахстана которой удалось завоевать серебряную медаль чемпионата мира, также Балкибекова стала единственной спортсменкой из Казахстана которой удалось выйти в финал чемпионата мира. В полуфинале Алуа победила болгарку Севду Асенову. Балкибекова выступала в весовой категории до 48 кг.

Напомним, что ранее бронзовые медали мирового первенства завоевали Жайна Шекербекова (до 52 кг), Дина Жоламан (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 70 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970164-alua-balkibekova-proigrala-v-finale-chempionata-mira-po-boksu/