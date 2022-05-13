"Не считаю это большим достижением": Бетербиев прокомментировал победу Бивола над Канело

Артур Бетербиев. Фото: twitter.com/trboxing

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что не считает победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом большим достижением, пишет Fightnews.info.

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По словам российского боксера, у Альвареса ранее уже были спорные бои, в том числе с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Я боюсь лишнего сказать, но Геннадий Головкин в среднем весе один раз свел бой с Канело вничью, а во втором проиграл. У них были близкие поединки. Я бы не стал считать победу над Канело большим достижением. В медийном плане - да, но если брать чисто боксерскую составляющую, то мне кажется, что это не так.

Если бы я побил сейчас человека на две весовые категории ниже, мне было бы неприятно. Это как в детстве проверяют, смелый ты или нет. Тебе всегда предлагают драться с парнями на два года старше. Я так это воспринимаю.

Но в любом случае Бивол - молодец, сделал свою работу на отлично, выиграл. Мы не знаем, почему не получилось у Канело, но Бивол свою работу сделал", - заявил Бетербиев в интервью Youtube-каналу ММАТИКА.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) россиянин Дмитрий Бивол сенсационно победил мексиканца Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969157-ne-schitayu-eto-bolshim-dostizheniem-beterbiev-prokommentiroval-pobedu-bivola-nad-kanelo/