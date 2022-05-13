Кызайбай, Шакимова и Волосенко завершили выступление на ЧМ-2022 по боксу

Иллюстративное фото: pexels.com

В турецком Стамбуле прошел очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди женщин, в котором выступили четыре спортсменки из Казахстана, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

К сожалению, только одна из них смогла пройти дальше. Выступающая в весе до 54 кг Дина Жоламан единогласным решением судей (5:0) победила испанку Марию Мадуэно Конде.

Римма Волосенко (до 60 кг) по итогам трех раундов (0:4) уступила британке Шоне Витвел.

Колумбийка Ингрит Валенсия Виктория раздельным решением судей (3:2) победила двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай (до 50 кг).

Также раздельным решением судей (3:2) проиграла Дарига Шакимова (до 66 кг). Она уступила спортсменке из Узбекистана Навбахор Хамидове.

Отметим, что сегодня на ринг выйдут казахстанки Валентина Хальзова (до 70 кг), Гульсая Ержан (до 81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969149-kyzaybay-shakimova-i-volosenko-zavershili-vystuplenie-na-chm-2022-po-boksu/