Дмитрий Бивол: Канело все еще остается легендой

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол поддержал мексиканца Сауля Альвареса, которого он победил на минувших выходных, передает NUR.KZ.

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Российский боксер заявил, что Канело все еще остается одним из лучших боксеров мира.

"Я побил лучшего боксера мира, но не чувствую, что мне удалось занять его место в рейтинге P4P (рейтинг лучших вне зависимости от весовых категорий). Мне нужно больше хороших имен в резюме.

У Канело все еще есть четыре пояса, и он чемпион в четырех весовых категориях. Он великий боец. Он все еще легенда. Сейчас хейтеры поливают его негативом, но он все еще один из лучших. Я его уважаю", - заявил Бивол в интервью DAZN Boxing.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Дмитрий Бивол сенсационно победил Сауля Альвареса, нанеся ему второе поражение в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969045-dmitriy-bivol-kanelo-vse-esche-ostaetsya-legendoy/