Сауль Альварес: Я выиграл бой с Биволом

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Известный мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал бой с российским спортсменом Дмитрием Биволом, сообщает DAZN.

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"Я выиграл бой. Возможно, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определенно не проиграл бой. Мне кажется, я немного устал ближе к финальным раундам, но в целом чувствовал себя хорошо. В общем, не думаю, что проиграл бой. Разве что несколько раундов. Может быть, вес стал для меня небольшой проблемой. Из-за этого я не чувствовал себя на 100 процентов во время поединка", - заявил мексиканский спортсмен.

Напомним, бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых Бивол выиграл единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968547-saul-alvares-ya-vyigral-boy-s-bivolom/