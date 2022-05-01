Абсолютная чемпионка мира по боксу Кэти Тейлор победила Аманду Серрано (видео)

Кэти Тейлор. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Абсолютная чемпионка мира в легком весе ирландка Кэти Тейлор провела бой против чемпионки в семи весовых категориях Аманды Серрано из Пуэрто-Рико, передает NUR.KZ.

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Поединок, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), прошел всю дистанцию. По итогам десяти раундов победу раздельным решением судей (97-93, 96-93, 94-96) одержала Кэти Тейлор.

Отметим, что бой получился довольно конкурентным и бескомпромиссным. Обе спортсменки по ходу встречи были на грани нокдауна.

В результате ирландка Кэти Тейлор осталась непобежденной (21 победа и 0 поражений) и успешно защитила титулы WBA, WBC, IBO, IBF и The Ring в легком весе. Для Аманды Серрано это поражение стало вторым в карьере при 42 победах и одной ничьи.

Напомним, что в предыдущем бою ирландка Кэти Тейлор победила казахстанку Фирузу Шарипову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967628-absolyutnaya-chempionka-mira-po-boksu-keti-teylor-pobedila-amandu-serrano-video/