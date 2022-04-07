Казахстанский боксер Сакен Бибосынов раскритиковал судейские решения на турнире в Таиланде

Сакен Бибосынов. Фото: Ueslei Marcelino - Pool/Getty Images

Чемпион мира по боксу Сакен Бибосынов после своего поражения на международном турнире в Таиланде раскритиковал судейские решения, сообщает Sports.ru.

"Это мой первый турнир после ЧМ. У меня было два боя. Судьи помогли местному боксеру – тайцу, которого я побеждал на ЧМ.

В спорте победа и поражение идут рядом. Это тоже будет опытом для меня. После каждого проигрыша мы возвращаемся сильнее.

Тренеры поддержали меня и попросили сильно не переживать. Впереди много работы. Перерыв после ЧМ пошел мне на пользу – я отдохнул, перезагрузился и вернулся с новыми силами", - заявил казахстанский боксер.

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Напомним, что Сакен Бибосынов на турнире в Таиланде уступил решением судей местному спортсмену Танарату Саенфету.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1963938-kazahstanskiy-bokser-saken-bibosynov-raskritikoval-sudeyskie-resheniya-na-turnire-v-tailande/