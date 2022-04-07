Геннадий Головкин прокомментировал заявление Канело

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на заявление мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает fightnews.info.

"Мне просто нравится выходить на ринг. Против кого - это уже второстепенный вопрос для меня. Что касается комментариев Канело о том, что для него это личное, если у него есть какие-то личные амбиции, ему следовало стремиться провести третий бой намного раньше, а не исчезать, не двигаться в других направлениях. Я бы сказал, что сейчас эти жалкие замечания о личном неуместны", - сказал казахстанский боксер.

Ранее Сауль Альварес заявил, что трилогия с Головкиным - это уже личное дело боксеров.

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Сауль Альварес и Геннадий Головкин провели два боя. Первый прошел 16 октября 2017 года и завершился ничьей. Второй поединок состоялся в сентябре 2018 года, тогда Сауль Альварес одержал победу благодаря решению большинства голосов судей.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин запланирована на сентябрь текущего года. Но для этого боксерам надо будет победить в предстоящих боях: Альварес встретится с Биволом, Головкин против Мураты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1963930-gennadiy-golovkin-prokommentiroval-vyskazyvaniya-kanelo/