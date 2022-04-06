Геннадий Головкин: Третий бой с Канело мне не нужен

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий третий бой против мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает The Ring.

"Однозначно третий бой мне не нужен. Это если так говорить – нужен или не нужен. Здесь нет такого понимания – нужен или обязан. Любое слово назовите: боишься, должен.

Любое слово, которое вы подберете, будет неправильным. Здесь нет такого, что кто-то должен, обязан, кто-то заставляет", – заявил казахстанский боксер.

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Напомним, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин провели два боя. Первый прошел 16 октября 2017 года и завершился ничьей. Второй поединок состоялся в сентябре 2018 года, тогда Сауль Альварес одержал победу благодаря решению большинства голосов судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1963731-gennadiy-golovkin-tretiy-boy-s-kanelo-mne-ne-nuzhen/