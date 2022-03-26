Боксер Камшыбек Кункабаев одержал пятую победу на профи-ринге

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в Токио боксер Камшыбек Кункабаев продлил свою победную серию в профессионалах до пяти боев, передает NUR.KZ.

На вечере бокса от MTK Kazakhstan в Алматы казахстанский тяжеловес досрочно остановил соперника из Узбекистана Фарруха Джураева.

Во втором раунде Кункабаев провел серию мощных ударов, после чего рефери решил остановить поединок. Тем самым Камшыбек одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Камшыбек Кункабаев продлил свою победную серию на профессиональном ринге до пяти боев, из них четыре он завершил досрочно.

Тогда как его соперник из Узбекистана Фаррух Джураев потерпел шестое поражение в карьере при шести победах.

Напомним, что ранее Камшыбек Кункабаев был капитаном сборной Казахстана по любительскому боксу. На Олимпиаде-2022 в Токио 30-летний боксер завоевал бронзовую медаль.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1962224-bokser-kamshybek-kunkabaev-oderzhal-pyatuyu-na-pobedu-na-profi-ringe/