У боксера Камшыбека Кункабаева сменился соперник

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Бронзовый призер ОИ-2020 в Токио боксер Камшыбек Кункабаев свой следующий бой проведет 25 марта в Алматы, передает NUR.KZ.

Его соперником станет 29-летний боксер из Узбекистана Фаррух Джураев.

Изначально Камшыбек должен был драться с южноафриканцем Джонни Мюллером, но тот получил травму и выбыл из боя.

Поединок Кункабаева с Джураевым станет главным событием вечера бокса в Алматы, который состоится 25 марта. На кону будет стоять титул WBA Gold в первом тяжелом весе, который принадлежит казахстанскому боксеру.

Отметим, что для Камшыбека это будет пятый бой на профи-ринге. Ранее он одержал четыре победы (три из них досрочно). Тогда как на счету Фарруха Джураева 6 побед, 5 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961718-u-boksera-kamshybeka-kunkabaeva-smenilsya-sopernik/