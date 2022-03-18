Головкин - о Джейке Поле: Я вообще не знаю, кто он такой

Геннадий Головкин. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заявил, что не знает популярного американского блогера и начинающего боксера Джейка Пола, передает Fightnews.info.

По словам Геннадия, он настолько старый, что не знает, кто это такой.

"Если честно, я вообще не знаю, кто он такой. Мне многие говорят про него, в том числе мои дети. Видимо, я настолько старый и неактуальный. Извините, но о нем со мной точно не стоит разговаривать" - заявил Головкин в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, что Джейк Пол провел уже пять боев по правилам бокса, в которых одержал пять побед.

Правда блогер еще не дрался с профессиональными боксерами, но зато дважды побил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, и нокаутировал известного бойца ММА Бена Аскрена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961543-golovkin-o-dzheyke-pole-ya-voobsche-ne-znayu-kto-on-takoy/