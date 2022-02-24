Боксер Камшыбек Кункабаев проведет бой с Джонни Мюллером в Алматы

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио боксер Камшыбек Кункабаев узнал дату и имя следующего соперника, передает NUR.KZ.

Казахстанский тяжеловес вернется на ринг 25 марта в Алматы. Его соперником станет южноафриканский боксер Джонни Мюллер. На кону будет стоять титул WBA Gold, который принадлежит Кункабаеву.

Отметим, что на счету Камшыбека четыре победы на профи-ринге, из них три он завершил досрочно. Тогда как Джонни Мюллер выиграл 23 боя, 9 раз проиграл и 2 встречи свел вничью.

Также 25 марта в Алматы свои поединки проведут казахстанские боксеры Султан Заурбек, Рай Сейтжанов, Талгат Шайкен и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1957762-bokser-kamshybek-kunkabaev-provedet-boy-s-dzhonni-myullerom-v-almaty/